وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تهاجم المستشفيات و«الإسعاف» في قطاع غزة

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، استشهاد 320 فلسطينيا ونحو 2000 جريح في قطاع غزة، ووقوع 7 شهداء و50 جريحا بالضفة الغربية.

وأضافت «الكيلة» في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية» أن الوضع مرشح لأن يزداد صعوبة، وأن إسرائيل تجهز لدخول قطاع غزة بمعداتها الثقيلة.

وقالت إن إسرائيل تتعدى على المستشفيات والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة دون أي احترام للقانون الدولي.

وأوضحت أنه جرى التنسيق مع مصر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.