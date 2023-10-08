عاجل| إمام عاشور يقود تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، والتي من المقرر أن تقام في السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد برج العرب بالأسكندرية.

أنتوني موديست يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايلوجاء التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك

ونجح النادي الأهلي في الفوز في المباراة الوحيدة التي خاضها الفريق في مسابقة دوري نايل، بالفوز على حساب نادي المصري البورسعيدي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشيء، ولم يخوض المارد الأحمر المباراة الثانية في مسابقة الدوري، حيث تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق نادي الإسماعيلي الانتصار في المباراة الأخيرة على حساب نادي الاتحاد السكندري في المباراة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتلقى الفريق هزيمة واحدة في الجولة الأولي أمام نادي زد بنتيجة هدف نظيف.