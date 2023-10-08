آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان.. ماذا طلب؟

لاتزال الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر تشغل بال متابعيه، فهو واحدا من أهم أطباء الجلدية على الساحة، وخصص جزءًا من وقته لمصلحة غير القادرين، وعمل على تقديم العلاج لهم بشكل مجاني، لسنوات طويلة قبل أن يصيبه المرض الخبيث مؤخرًا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل استشاري الجلدية عن إصابة والده بالسرطان عقب معاناته مع صداع شديد بالرأس، أدى لاكتشاف خلايا سرطانية خبيثة، لتتحول الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي إلى منشورات أدعية ورجاء بالشفاء العاجل للدكتور هاني الناظر.

تطورات حالة الدكتور هاني الناظر بعد إصابته بالسرطان؟ «طلب الدعاء»

ويبحث المتابعون دومًا عن تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، خاصة بعدما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالطبيب استعداده لتلقي العلاج عقب تحليل العينة.

الدكتور هاني الناظر يطلب الدعاء

وكشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وصديق الدكتور هاني الناظر المقرب، عن تطورات الحالة الصحية للطبيب، عقب نقله للمستشفى، إذ يتواجد في غرفة عادية حتى الآن، طالبًا الدعاء، متمسكًا بيقينه وإيمانه بالله.

ودون «شعبان» عبر حسابه الشخصي، قائلًا: «عائد للتو من زيارة دكتور هاني الناظر، روحه المعنوية مرتفعة وإيمانه قوي، وإن شاء الله سينتصر على هذا المرض الكاسر، هو يشكر الجميع ويسألكم الدعاء له».

هاني الناظر يستعد للكيماوي

وكان شادي إمام حسن، مدير مركز الدكتور هاني الناظر، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور «هاني» من المقرر أن يبدأ في جلسات العلاج الكيماوي، بعدما خضع لإجراء التحاليل والفحوصات، والتي كان آخرها إجراء مسح ذري خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى إن خطوات العلاج ستعتمد على نتيجة المسح الذري في النهاية.

وأوضح مدير مركز الدكتور هاني الناظر، أن الطبيب لا يتحدث إلا في أضيق الحدود.

إصابة هاني الناظر بالسرطان

وكان آخر ما كتبه محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر عن تطورات الحالة الصحية لوالده عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: «والدي كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا أنّه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، وحاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.. هو صحيا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة»، وأعقبه بمنشور آخر كتب فيه: «الدكتور هاني الناظر تعرض للإصابة بخلايا سرطانية وبدأنا أولى خطوات التعامل مع المرض ونسألكم الدعاء».