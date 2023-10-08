كيف تطلب فتوى من دار الإفتاء؟.. 7 طرق توفرها لك على مدار الساعة

قدمت دار الإفتاء المصرية خدمة هاتفية وإلكترونية، لطلب فتوى مباشرة أو مسجلة، من خلال مجموعة من الطرق، أبرزها الاتصال برقم مختصر يسهل على طالب الفتوى استخدامه سواء من داخل مصر أو من خارجها، أو التحدث مباشرة مع أحد أمناء الفتوى المؤهلين لذلك.

طرق طلب فتوى من دار الإفتاء

وهناك مجموعة من الطرق التي وفرتها دار الإفتاء لطلب فتوى، كالتالي:

- فتوى هاتفية من داخل مصر يتم الاتصال برقم: «107»، ومن خارجها من رقم: 25970400 «00202» إلى رقم 25970430«00202».

- فاكــس: 25926143 مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

- طلب فتوى من خلال الدخول على الموقع الإلكرتوني من هنــــا، وتعمل هذه الخدمة على مدار الـ24 ساعة.

- طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوي لنظام «ios» من هنـــا، أولنظام «أندرويد» من هنـــا، وهي تعمل على مدار الـ24 ساعة أيضًا.

- طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة «الفيس بوك» من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة الواحدة ظهرًا.

- حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية، بشرط الحضور في الموعد المحدد.

خطوات طلب فتوى عن طريق الهاتف

عند الاتصال عن طريق خدمة الهاتف يتم استقبال مكالمت السائل من خلال أحد موظفي مركز الاتصالات «Call Center»، ومن خلاله سيقوم بعدة خطوات كالتالي:

- يقوم موظف خدمة العملاء بأخذ بيانات السائل.

- ثم يساعده في تتبع الإرشادات الصوتية الآلية حتى يستطيع تسجيل سؤاله.

- ثم بعد ذلك يعطيه النظام الآلي رقمًا سريًّا خاصًّا بسؤاله.

- سيتم تحويل السؤال آليًّا إلى أحد أمناء الفتوى المختصين بالرد على الأسئلة الهاتفية للإجابة عنه خلال ساعة.

- يمكن للسائل الدخول إلى الخدمة الهاتفية بعد ساعة، ويتبع الإرشادات الصوتية الآلية.

- سيطلب البرنامج منه الرقم السري الخاص بسؤاله.

- يمكنه الآن سماع الإجابة عن سؤاله.