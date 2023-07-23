تعديل بيانات رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين.. خدمة لأصحاب البطاقات

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة لأصحاب البطاقات التموينية، حول تعديل بيانات بطاقة التموين فيما يخص تغيير رقم الهاتف المحمول المسجل على البطاقة في حال نسيانه أو ضياعه، أو في حال تغيير رب الأسرة لصاحب البطاقة التموينية.

تعديل بيانات بطاقة التموين

وتستقبل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، المواطنين الراغبين في تعديل بيانات بطاقة التموين، بعد استيفاء المستندات المطلوب تقديمها، إما في تقديم رقم موبايل جديد مسجل باسم رب الأسرة حال الرغبة في تغيير رقم الهاتف المحمول المسجل على البطاقة.

فيما يتجه بعض أصحاب البطاقات التموينية، لتغيير اسم رب الأسرة المسجل على البطاقة، حال السفر للخارج أو في حالة الوفاة، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة لذلك ومن بينها شهادة وفاة رب الأسرة ليتم تغيير كارت بطاقة التموين باسم الأكبر سنا من أفراد الأسرة أمام الأرملة - إن وجدت - أو أكبر الأبناء سنا، وفقا لتصريحات مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن».

خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، وتتمثل الخطوات في التالي:

1 - فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي.

2 - اختيار خدمة «تسجيل رقم المحمول».

3 - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم وموجود على البطاقة وبونات صرف الخبز.

4 - تدوين رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

5 - في حال كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

6 - في حال عدم تسجيل رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة التموينية لم تقبل عملية التسجيل حتى يسجل الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

7 - في حال تدوين رقم بطاقة التموين ليست في حاجة إلى تحديث البيانات تظهر رسالة مدون عليها: «البطاقة ليست لها تحديث بيانات».