بمشاركة اثنين من أبطال العبور.. متحف تل بسطا يحتفل بنصر أكتوبر بمعرض مؤقت

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف تل بسطا بالشرقية افتتح اليوم معرض مؤقت بعنوان «قادة وزعماء أكتوبر»، وذلك بمشاركة 2 من الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف القطاع في بيان اليوم أن المعرض الذي افتتحه ابراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا، ضم مجموعة من الصور لزعماء وقادة حرب أكتوبر المجيد إلى جانب تمثال نصفي من الجبس للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ذكري حرب أكتوبر

وفي ذات السياق أكد متحف تل بسطا بالشرقية، أن قسم البحث العلمي بمتحف تل بسطا نظم ورش نحت للطلاب، إذ تم تطبيق النحت المجسم من خلال عمل بعض المجسمات وتم ختام ورش النحت بعد معرفه أنواع النحت وفي نهاية الورشة تم التقاط بعض الصور التذكارية.

وفي سياق آخر ينظم المتحف القبطي يوم الخميس المقبل الموافق 12 أكتوبر2023، محاضرة بعنوان «حروب إمبراطورية الرعامسة» يقدمها دكتور محمد رأفت عباس مدير عام إدارة البحث العلمي بمنطقه آثار الإسكندرية وذلك من الساعة 12 وحتى الساعة 2 ظهرًا.