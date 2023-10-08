عاجل.. طبيب الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدة غياب إمام عاشور لاعب الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، والتي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب.

طبيب الأهلي يعلن مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته في مباراة الإسماعيليوأكد أحمد جاب الله في تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، إصابته كدمة في منتصف الساق وجزع في أربطة الكاحل، واللاعب سيغيب عن المشاركة مع الفريق من أسبوع إلى عشر أيام.

وأضاف، هناك أسماء قريبة من المشاركة مع النادي الأهلي خلال مباراة سيمبا القادمة في مسابقة دوري السوبر، وهم صلاح محسن بالإضافة إلى كريم نيدفيد، بعد تعافي الثنائي من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.