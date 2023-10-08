محافظ مطروح يشارك في ختام بطولة العلمين للروبوتات

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في احتفالية ختام بطولة العلمين للروبوتات في نسختها الثانية، Alamein Robotics Championship التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع مؤسسات وجامعات مصرية وإقليمية عريقة بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور علي أبو زنجال، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الأساتذة والباحثين والفرق المشاركة.

حدث علمي تستضيفه مدينة عالمية من الجيل الرابع

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المسابقة تنظم للمرة الأولى كبطولة عالمية على أرض مصرية في مدينة العلمين الجديدة معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة مشيداً باختيار مدينة العلمين الجديدة لإقامة البطولة عليها، حيث تضاهي مدينة العلمين الجديدة أعظم المدن العالمية، فهي مدينة الجيل الرابع الصديقة للبيئة التي يتحقق على أرضها تنمية متكاملة ومتنوعة الأنشطة وفي كافة المجالات السياحية، والصناعية والتجارية، والتعليمية، والزراعية، والسكنية وغيرها، ومزار سياحي عالمي طوال العام وليس موسم الصيف فقط.

تنمية منطقة الساحل الشمالي

وأضاف محافظ مطروح ببيان أن ذلك يأتي بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء ومؤسس الجمهورية الجديدة، والاهتمام بتنمية منطقة الساحل الشمالي ومطروح بما تزخر به من إمكانيات وموارد تنموية متعددة، وبالتوازي مع ما نشهده من بناء وتنمية في كافة ربوع الوطن، والاهتمام ببناء الإنسان المصري والاهتمام بالنشء ورعايته علمياً وفكرياً لتنمية القدرة على الابتكار والإبداع، ورعايته اجتماعيا واقتصادياً بما يتواكب مع ما تقدمه الدولة من مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة، وعجلة تنمية لا تتوقف في كل المجالات من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة تليق بالإنسان المصري وبدولتنا العريقة.