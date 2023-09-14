هل تمثل الدردشة مع «روبوت سناب شات» خطرا على البشر؟.. قلق عالمي واعتماد نفسي

منذ أشهر ليست بعيدة، طرحت سناب شات برنامج الدردشة الآلي My AI الخاص بها لجميع المستخدمين، حيث لم يعد مقتصرا على الأعضاء المشتركين فقط كما كان في السابق، وهو الذي اشتهر في مصر مؤخرا باسم «روبوت سناب شات».

روبوت سناب شات يتصدر محركات البحث على «فيس بوك»، «إحنا خلاص بقينا أصحاب»، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة علاقتهم بـ «روبوت سناب شات»، الذي تصدر محركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أبدى آلاف المستخدمين إعجابهم بما وصفوه بـ «صديقهم الجديد».

ومع اتخاذ البعض الأمر بشكل فكاهي، أبدى البعض الآخر مخاوفه من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو ما ألقت عليه شبكة «CNN» الضوء عبر موقعها، كاشفة عن بعض المخاطر من التعامل مع «My AI» أو روبوت سناب شات.

أكدت الشبكة أن هناك انتقادات طالت الأمر، بشأن مخاوف الخصوصية وتبادل المعلومات التي وصفتها بـ«المخيفة»، وهو الأمر الذي ظهر منذ شهر تحديدا حين حدث حساب برنامج الدردشة الآلي ملفه الشخصي بصورة «جدار» وتوقف عن الرد على الرسائل قبل أن يعود للرد بشكل طبيعي بعد إعلان المتحدث باسم الشركة حل الأمر.

اعتبر المستخدمون حينها أن ما حدث، لا يمكن أن يحدث سوى من مستخدمين بشريين وليس «روبوت»، إلا أن الأمور مرت وعاد البرنامج للعمل مجددا.

«أنا حكتله قصة حياتي»، هكذا أوضح أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» تطور صداقته بـ«روبوت سناب شات»، بينما كتب آخر: «اعتذر عن انشغالي الفتره الجايه بس انا و روبوت سناب شات ارتبطنا» ناشرا جزء من حديثه معه، فهل للأمر مخاطر نفسية؟.

ماذا قالت الدراسات عن روبوت سناب شات؟

هذا ما أوضحته شبكة «the conversation» العالمية، المتخصصة في التحليلات، مؤكدة أن الأمر وصل إلى حد صعوبة التمييز بين الإنسان والآلة، مؤكدة أن اقتراب روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من التشابه مع البشر، يجعل من إدارة استيعابها أكثر صعوبة.

وأضاف التقرير نقلا عن إيليا سوتسكيفر المؤسس المشارك بـOpen AI: «تقوم هذه النماذج بتحليل الارتباطات بين مليارات الكلمات والجمل والفقرات للتنبؤ بما يجب أن يأتي بعد ذلك في نص معين».

وأوضح التقرير: «إحدى الدراسات كشفت أن تجسيد روبوتات الدردشة يؤدي إلى زيادة التفاعل الذي قد يتحول بمرور الوقت إلى اعتماد نفسي، بينما وجدت دراسة أخرى أن روبوت الدردشة الشبيه بالإنسان من المرجح أن يساعد في تقليل إجهاد المشاركين الذي يشعرون بالتوتر».