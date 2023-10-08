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حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-10-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
11:59 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
برج الجدي

برج الجدي

يقول الخبراء إن مولولد برج الجدي يتمتع بالجدية والعقلانية في التفكير؛ فهو ذكي جدًا ولديه قدرة كبيرة على التحكم في أعصابه مهما كانت الظروف التي حوله.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-10-2023 مهنيًا 

قد تواجه اليوم بعض التحديات في العمل، ولذا عليك بالتركيز وإدارة الوقت والتخطيط الجيد لإنجاز مهامك بسرعة، وربما يتطلب الأمر العمل في أوقات إضافية، فلا بأس من ذلك؛ لأن هذا سيرفع من مكانتك داخل مؤسستك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-10-2023 عاطفيًا

وعلى الصعيد العطافي، فيقول الخبراء إن المكابرة فى التعبير عن مشاعرك بحرية كاملة يزيد من الفجوة الموجودة بينك وبين شريك حياتك، ولذا فمن الأفضل أن تصارحه، حتى توطد تلك العلاقة دائمًا، وحاول أن تتفهم طبيعة شريك حياتك وابتعد عن التردد.

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