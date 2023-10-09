هندي ينجو من الموت بأعجوبة بسبب «مفاجأة» داخل خوذة دراجته النارية

بعد ساعات طويلة من العمل والإنهاك، اتجه الرجل الأربعيني لاستقلال دراجته النارية والعودة إلى المنزل، كان على وشك ارتداء خوذته التي كادت أن تنهي حياته، نتيجة مفاجئة غامضة داخل الخوذة، دب الرعب في قلب الرجل بسببها عند رؤيتها.

رجل هندي نجا من الموت بأعجوبة

نجا سوجان من الموت بأعجوبة، وهو من سكان ثريسور في ولاية كيرالا الهندية، بعدما اكتشف شيء خطير داخل خوذة دراجته النارية، موضحًا أنّه وضع خوذته على دراجته الصغيرة المتوقفة في مكان عمله، وبعد انتهاء عمله في المساء ذهب لاستعادة دراجته.

عندما أمسك «سوجان» بالخوذة تفاجأ بوجود ثعبان كوبرا صغير داخلها، «شعرت وكأنّه ثعبان وكنت مرعوبا للغاية» حسب تعبيره، وفق ما نشره موقع «odisha tv» الهندي، مشيرًا إلى أنّه لم يملك الجرأة على استخراجه من داخل الخوذة، لذلك أبلغ إدارة الغابات بوجود الثعبان.

وجود ثعبان الكوبرا داخل خوذة دراجته النارية

وبعد ذلك وصل أحد متطوعي صيد الأفاعي إلى المكان، ولمفاجأة الجميع وجد الثعبان داخل الخوذة: «بعد الاختباء في الخوذة لفترة من الوقت انزلق الثعبان منها» على حد تعبير «سوجان»، مشيرا إلى أنّ الثعبان السام كان مختبئًا داخل البطانة الداخلية للخوذة، وحاول الانزلاق بعيدًا لكن صائد الثعابين أمسك به.

وبعد فحصه، كان عمر الثعبان نحو شهرين، بينما أوضح خبير الثعابين ليجو: «لدغة هذا الثعبان الصغير أكثر خطورة من الكبير».