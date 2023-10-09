دعاء لأهل فلسطين.. اللهم ارزقهم الصمود في وجه المحتل وصمت العالم

نشرت مشيخة الأزهر الشريف، دعاءً لأهل فلسطين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكّدة أنَّ الأزهر يقف صامدًا كاملاً لأحرار فلسطين، الذين جاءوا ليحيوا ثقتنا بأنفسنا، وشعورنا المفقود منذ وقت طويل، داعياً الله أن يعينهم على منابعه الإلهية من صبر وصمود وقوة وجبر خاطر.

دعاء لأهل فلسطين

كما نشر الأزهر، في تدوينة أخرى على صفحته دعاء لأهل فلسطين جاء فيه: اللهم ارزق إخواننا في فلسطين الصمود والقوة في وجه طغيان المحتل والصمت المخجل للمجتمع الدولي، إنهم قد بثُّوا فينا الروح والثقة، وأعادوا لنا الحياة بعد أن ظنَنَّا أنها لن تعود مرةً أخرى.

دعاء لأهل غزة والأقصى

ويمكن أن يسهم كل عربي ومسلم في دعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال الدعاء لهم لاسيما في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من هجوم وحشي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفيما يلي عدد من صيغ الدعاء لأهل غزة وفلسطين والأقصى:

- يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما عليهم.

- اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين.

- ومن صيغ دعاء لأهل فلسطين وغزة والقدس والأقصى أيضًا: اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب المَقَادِسَة أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار، اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

- اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا.

- اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا، اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تنصرنا وأن تَنْقُلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.