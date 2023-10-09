الهيئة الدولية لدعم فلسطين تتهم إسرائيل باستخدام أسلحة محرمة في غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنّ دمارًا واسعًا لحق بالبنية التحتية لمنازل المواطنين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي الغاشم.

الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا

وأضاف «عبدالعاطي» في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليًا لقصف منشآت مدنية حكومية ومؤسسات خيرية، خصوصًا أنّ الاحتلال حول الأهداف المدنية وممتلكات المدنيين إلى أهداف حربية.

ولفت رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المستلزمات الدوائية في المستشفيات بقطاع غزة، واعتبر أنّ المجتمع الدولي يتعامل مع الملف الفلسطيني بانتقائية وازدواجية في المعايير.

المنظمات الحقوقية توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

وأكد أن الهيئة تتخذ مسارًا لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ المنظمات الحقوقية الفلسطينية توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، استهدفت أبراجًا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد، موقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

واستشهد ما لا يقل عن 436 فلسطينيًا، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، ضمن رد الاحتلال على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها المقاومة ضد الإسرائيليين في المستوطنات المحاذية لغلاف غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.