«صحة الشرقية» تبحث خطة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع اللجنة الإشرافية علي منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

خطة شهرية للتخلص من النفايات الطبية

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الشهرية للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وبحث المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة خطة العمل بمجمع المحارق بالخطارة، والذي يحتوي على 11 محرقا، من إجمالي 14 محرقة بالمحافظة، وإجراءات معالجة النفايات الطبية الخطرة المتولدة من منافد تقديم الخدمة الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، ومختلف المحافظات الأخري المجاورة وفقاً للتعاون المشترك.

كما تم مناقشة الموقف الحالي لمحارق النفايات ، والمعالجة اليومية للنفايات والتي تصل من 8 إلي 13 طن يومياً، وموقف السيارات الخاصة بنقل النفايات، وخطة تشغيلها والصيانة الدورية لها، وإجراءات صيانة المحارق من خلال شركات الصيانة، ومناقشة خطة تفعيل الكروت الذكية بشأن توفير السولار للسيارات والمحارق بمجمع الخطارة، من خلال شركة التعاون للبترول، والعمل بنظام الفاتورة الالكترونية.

متابعة المديونيات الخاصة بمستشفيات المحافظة

كما شدد وكيل وزارة الصحة علي متابعة المديونيات الخاصة بمستشفيات المحافظة، بشأن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، وعلي المرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية بها، كما ناقش خطة النقل الآمن للنفايات الطبية من الأقسام الطبية بمختلف المستشفيات، والوحدات الصحية التابعة للمديرية، وتم بحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.