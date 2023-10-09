«المؤتمر»: خلو مصر من فيروس سي «إعجاز حقيقي» في قطاع الصحة

قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي خلو مصر من فيروس سي إنجاز كبير تحقق على مدار السنوات الأخيرة، متابعا: «يوجد العديد من الدول على مستوى العالم التي لديها إمكانيات كبيرة ومُصنفة من الدول العظمى تعاني من هذا المرض».

قطاع الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

وأشار إلى أن قطاع الصحة على وجه التحديد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، للارتقاء بالقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع، وكان ذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات الصحية خلال السنوات الماضية، والتي أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم، تلك المبادرات التي كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات، أشهرها مشكلة فيروس سى.

وأضاف أن حزمة المبادرات الرئاسية جاءت لتحل أزمة نقص الإمكانيات، ومن هذا المنطلق استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات فى قطاع الصحة، قائلا: «مجلة فوربس الأمريكية قالت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟»، ما يؤكد حجم الإنجاز الذى وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة.

وأوضح أن هناك إنجاز كبير حدث وحققته الدولة عندما قررت شركات الدواء المصرية تصنيع دواء فيروس سي في مصر، إذ جرى نزول ثمن الدواء لحوالي 1500 جنيه مصري، لمدة 12 أسبوعا.