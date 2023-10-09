إضاءة المبنى الرئيسي لـ«القومي للمرأة» باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

أضاء المجلس القومي للمرأة، المبنى الرئيسي التابع له باللون الوردي، أمس، تزامنا مع شهر أكتوبر، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، أنّ إضاءة مبنى المجلس باللون الوردي تأتي تأكيدا لدعمه الكامل ومساندته للسيدات المصريات العظيمات محاربات مرض سرطان الثدي.

وتابعت أنّ رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا بالغًا بملف صحة المرأة، إيمانًا بأنّ صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة والمجتمع، ما يتضح جليًا من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية، وموجهة للمرأة بشكل خاص، وفي مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها مصر وليس لها مثيل على مستوى العالم، وتتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، وحققت نجاحًا في الحد من أورام الثدي، وساهمت في الحد من وصول السيدات للمراحل المتأخرة بفضل الكشف المبكر.

وطالبت رئيسة المجلس، السيدات، بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي والاطمئنان بشكل دوري علي صحتهن من خلال المبادرة المستدامة.