كلية الطب بجامعة حلوان تنظم ندوة توعوية عن مرض سرطان الثدي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة حلوان، ندوة توعوية عن مرض سرطان الثدي، وذلك للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومعرفة طرق العلاج الحديثة، بالتعاون بين قسمي علاج الأورام والأشعة التشخيصية بالكلية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور وليد السروجى، عميد كلية الطب.

وحاضر في الندوة الدكتور مروة رميح، الأستاذ المساعد بالأشعة التشخيصية، والدكتور هيثم عبد القادر، مدرس علاج الأورام، وتضمنت الندوة الحديث عن المرض الذي يصيب النساء بالتحديد، لكنه قد يصيب الرجال أيضًا وإن كان بنسبة أقل بكثير، حيث توصل الأطباء مؤخرًا إلى إنجازات كبيرة في مجالي الكشف المبكر والعلاج لمرض سرطان الثدي، لينخفض عدد الوفيات الناجمة عن المرض.

كما تناولت الندوة الحديث عن أعراض سرطان الثدي، وضرورة الوعي واليقظة للأعراض والعلامات المبكرة من سرطان الثدي، بحيث يمكن أن ينقذا حياة الشخص، فحين يتم الكشف عن المرض في مراحله الأولية المبكرة، تكون تشكيلة العلاجات المتاحة أوسع وأكثر تنوعًا، كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدًا.

وتم إيضاح أن معظم الكتل التي يتم اكتشافها في الثدي ليست خبيثة، ومع ذلك فإن العلامة المبكرة الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء والرجال على حد سواء، هي ظهور كتلة أو تكثـّف في نسيج الثدي، وتكون هذه الكتلة غير مؤلمة غالبًا.

وتم استعراض أبرز عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي منها السنّ، تاريخ شخصي من التعرض لسرطان الثدي، تاريخ عائلي، الميل الوراثي، التعرض لإشعاعات، الوزن الزائد، الحيض في سن مبكر نسبيًا، الوصول إلى سن اليأس في سن متأخر نسبيًا، العلاج بالهرمونات، تناول أقراص منع الحمل، التدخين.