الحكومة: إصدار عملات تذكارية فئة 5 و10 جنيهات بمناسبة «ذكرى النصر»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالترخيص للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لإصدار 10 آلاف عملة تذكارية من الفضة فئة 5 جنيهات و10 جنيهات تحمل شعار انتصارات أكتوبر المجيدة، بواقع 5 آلاف عملة فئة الـ5 جنيهات، و5 آلاف عملة فئة الـ10 جنيهات.

وحدد رئيس الوزراء في قرار أصدره ونشرته الجريدة الرسمية قبل قليل، سعر بيع العملات التذكارية الجديدة داخل مصر بواقع 860 جنيهًا فئة الخمسة جنيهات، و980 جنيهًا فئة العشرة جنيهات.