أسرة الشعراوي عن طرح عملة تذكارية بصورته: لتعريف الأجيال الجديدة بقامة كبيرة

أعلنت وزارة المالية، طرح عملة معدنية تذكارية تحمل صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأشارت في بيان إلى مشروع «أنامل من ذهب»، قائلة عنه: «يجسد إبداعات خلاقَّة يمتزج فيها الماضي بحضارته العريقة، والحاضر بمنجزاته التاريخية الثرية».

حفيد الشعراوي: طرح العملة كان مفاجأة جميلة

وأبدت أسرة الداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، السعادة بطرح وزارة المالية لعملات تذكارية تحمل صورته، وقال حفيده سامي الشعراوي، لـ«الوطن»، إن طرح العملة التذكارية التي تحمل صورته كان مفاجأة جميلة.

وأعرب حفيد الشعراوي عن سعادته باهتمام الدولة المصرية بقامة كبيرة في الإسلام كالشيخ محمد متولي الشعراوي، إذ قال: «إنها لفتة جميلة جدا من الدولة المصرية، تعكس اهتمامها بالشخصيات المؤثرة التي مرت في تاريخ مصر، كجدي الشعراوي»، وتابع: «طرح هذه العملة يعد تذكيرا للمواطنين بأحد أعمدة العالم الإسلامي كله تقريبا وليس فقط مصر».

إحياء لسيرة وذكرى الشيخ الشعراوي

أوضح سامي الشعراوي، أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها طرح عملة نقدية تحمل صورة الشعراوي، مؤكدا أنها حدثت من قبل، لافتا إلى أن طرح عملة الشعراوي مرة أخرى يؤدي إلى تذكير الأجيال الجديدة بعالم كان له أثر قوي في العالم الإسلامي: «فكرة طرح عملة نقدية تحمل صورة الشعراوي تؤدي إلى استمرار إحياء سيرته على مدار الأجيال المختلفة، ومنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على عالم له أثره القوي في العالم الإسلام».