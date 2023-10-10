يتميز مواليد برج العقرب بطيبة القلب، كما أنهم يحبون المرح واللقاءات والزيارات الأسرية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم مشهورون بحب التملك الشديد وحب الانتقام.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-10-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لموقع خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-10-2023 على الصعيد المهني

ووفقا لحظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني، يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات حزينة، وعليك مقاومة المشاعر السلبية، واستفد فقط من خبراتك السابقة في مسيرتك القادمة.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي، عليك اليوم أن تعتمد روح التعاون وأن تتصرف بهدوء، على المستوى العائلي والشخصي.