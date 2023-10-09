«العربي الناصري»: تزوير مرشح رئاسي محتمل للتوكيلات يسيئ للعملية الانتخابية

طالب الحزب العربي الناصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، في بيان، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة.

الحزب العربي الناصري الديمقراطي

وتساءل «أبو العلا» عن كيف يجرؤ هذا الشخص على بدء الاستحقاق الدستوري الأهم بتزوير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحسم وحزم.

كما طالب رئيس حزب العربي الناصري، المرشح المحتمل الذي أقبل على تزوير توكيلات احترام الدستور والقانون وجميع قرارات الهئية الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنّ محاولة تزوير توكيلات لخوض الانتخابات مشهد مسيء للعملية الانتخابية والدولة المصرية بأكملها.

الانتخابات الرئاسية

وكشف مصدر أمني عن أنّه بتاريخ اليوم ضُبط 8 أشخاص بمحافظات «الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس»، في أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة، خالية البيانات.