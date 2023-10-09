مراسل DMC: «الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة

قال محمد سعد، مراسل قناة DMC، إن الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولة عن قبول أوراق المرشحين وتنظيم الحملات الدعائية الانتخابية ومراقبتها، بالإضافة إلى الإشراف على عملية التصويت والفرز وصولًا إلى إعلان النتائج الإنتخابية.

شروط الترشح في انتخابات الرئاسة

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدة شروط لقبول المرشحين، من أهمها أن يكون المرشح من أبوين مصريين وأدى الخدمة العسكرية والكشف الطبي، وتقديم ما يفيد بأنه لا يعاني من أمراض مزمنة أو بدنية أو ذهنية تعيق مهامه خلال الرئاسة، موضحا: «الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة».