غارات بدون توقف على غزة.. كاميرات «القاهرة الإخبارية» ترصد لحظات القصف

رصدت كاميرات قناة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة لحظات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق الفلسطينية في قطاع غزة بالصواريخ وقذائف المدفعية، حيث سُمعت أصوات ودوي الانفجارات في قطاع غزة جراء القصف المتواصل لمناطق مختلفة من القطاع الفلسطيني.

استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي

ويأتي القصف استمرارا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات

وتتصاعد سحب الدخان من قطاع غزة بكثافة، بعد نصف ساعة من استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات الذي تتواجد فيه جامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية.