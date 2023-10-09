«حماة الوطن» يدعو المجتمع الدولي لتبني الموقف المصري في حل قضية فلسطين

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، كامل تقديره لجهود القيادة السياسية المصرية في تهدئة الأوضاع داخل فلسطين عقب طوفان الأقصى.

تبني الموقف المصري

وأوضح الحزب أنه منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى بدأت الاتصالات المصرية على كل المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة من أجل وقف التصعيد، وللحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

ويدعو الحزب إلى ضرورة تبني الموقف المصري الذي يهدف للعودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين، حرصا على تحقيق الاستقرار في المنطقة بالكامل.

رفض الاعتداء على المدنيين

ويؤكد الحزب رفضه موقف المجتمع الدولي، والذي ينحاز بشكل واضح لإسرائيل وتبرير عمليات القصف والاعتداء على المدنيين وبناء المستوطنات، بينما يستنكر على الفلسطينين الدفاع عن أنفسهم.