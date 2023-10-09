محافظ سوهاج يناقش استعدادات المحافظة لمجابهة الكوارث والأزمات

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، وشركات المرافق، ومديري إدارات الأزمات لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وسبل التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات.

الوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات

وشدد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.

الحصر الدقيق للمعدات الخاصة بأعمال الإغاثة

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، بالحصر الدقيق لكافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، وإعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذا العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.