فحص فيروس «سي» لـ70 ألف طالب بجامعة سوهاج

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على «المستوى الذهبي»، على مسار القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي C، الذي يعني أنها أوفت بالمتطلبات التي تؤدي إلى خفض حالات العدوى والوفيات إلى المستويات التي تؤهِّلها للقضاء على المرض، لتصبح مصر أول دولة في العالم خالية من فيروس سي.

القضاء على فيروس سي

أكد النعماني أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، حققت نجاحات مبهرة فيما يخص القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي (C)، الذي كان يتسبب في وفاة بين 40 إلى 50 ألف شخص سنويًا، حيث استطاعت وضع خطة متكاملة شاركت بها كل الجهات والقطاعات المعنية، لتحقيق الوقاية وتوسيع نطاق التشخيص، والوصول إلى العلاج، إذ نجحت مصر في الانتقال من بلد يملك أحد أعلى معدلات فيروس C، إلى بلد يملك أقل معدلات الإصابة من 10% إلى 0.38%.

مسح فيروس سي لـ70 ألف طالب

أوضح النعماني أنه منذ إطلاق الرئيس الحملة القومية للقضاء على فيروس سى، وضعت إدارة الجامعة خطة متكاملة للمساهمة في القضاء على هذا المرض، إذ وقعت عدد من البروتوكلات مع صندوق تحيا مصر لإطلاق حملة مسح وعلاج من فيروس «سي»، مخصصة لصالح طلاب الجامعة.

ولفت إلى أنه جرى خلاله إجراء مسح شامل لفيروس «سي» لجميع طلبة جامعة سوهاج بمختلف كلياتهم، البالغ عددهم أكثر من 70 ألف طالب، فضلاً عن توفير الجرعات العلاجية للطلبة المصابين منهم بالمجان، إيمانًا بأهمية بناء جيل من الشباب القوي القادر على بناء الوطن، وتوقيع بروتوكول آخر مع مؤسسة الكبد المصري، للعلاج المجاني لمرضي الكبد من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين بالجامعة، إلى جانب إطلاق العديد من الحملات، بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، وتنظيم القوافل الطبية للكشف وعلاج فيروس «سي» بقرى ومراكز المحافظة.

جائزة منظمة الصحة العالمية

ومن الجدير بالذكر، أن مصر تسلمت جائزة مرموقة من منظمة الصحة العالمية تعرف باسم «Golden tier»، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمناسبة تتويج مصر بلقب أول دولة بالعالم تحقق القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي.