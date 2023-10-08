جامعة سوهاج تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بماراثون رياضي ومسيرة طلابية

انطلقت، صباح اليوم، احتفالات جامعة سوهاج باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث شارك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، في الماراثون الرياضي الذي بدأ من أمام مبني الإسكان الطلابي بمقر الجامعة الجديد، مروراً بكليات التجارة، والتربية الرياضية، الحقوق، والآداب، والتربية، وصولاََ إلى بوابة الجامعة الرئيسية، وذلك بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة من جميع الكليات.

مسيرة حاشدة

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الاحتفالات تضمنت أيضاً تحرك مسيرة حاشدة من منسوبي الجامعة، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية وطلاب من أجل مصر، والتي انطلقت من أمام كلية التجارة وصولًا إلى المركز الدولي للمؤتمرات، مشيداً بالحشد الهائل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الذين حملوا أعلام مصر مرددين الهتافات والأغاني الوطنية المعبرة عن النصر والعزة، ودعم القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار لصالح الأجيال القادمة.