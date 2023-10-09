قرارات أغرب من الخيال.. كيف دخل «جيرو» التاريخ مع ميلان في دقيقتين؟

لم يمر الموقف الذي وجد به المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب ميلان الإيطالي، نفسه به، مرورا عاديا، خاصةً وأنه كان على موعد مع حدث استثنائي خلال مواجهة فريقه أمام جنوى.

كيف دخل جيرو التاريخ بقرار غير مسبوق من ميلان؟

في الدقيقة 90+8، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثامنة للدوري الإيطالي، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى ميلان مايك ماينان، ليرتدي جيرو القفازات ويستعد لخوض مغامرة جديدة في مسيرته لم تتخط الدقيقتين.

جيرو الذي حافظ على تقدم فريقه بهدفٍ نظيف، بعدما أنقذ مرماه من هدف مؤكد في الثواني الأخيرة، لم ينسَ له ناديه هذا الجميل، ليقرر فعل أمر غير مألوف يحدث للمرة الأولى.

وأعلن نادي ميلان طباعة اسم جيرو على قمصان حراس مرمى الفريق وعرضها للبيع، بعد العمل البطولي الذي قام به المهاجم الفرنسي في مواجهة جنوى.

وفي بيان للنادي الإيطالي قال: «الليلة الماضية أصبح أوليفييه جيرو جزءا من تاريخ ميلان بدفاعه بشجاعة عن مرمى الفريق في الدقائق الأخيرة من مباراة الروسونيري ضد جنوى».

وأضاف: «قرر النادي تكريم أدائه في خط دفاعه الأخير من خلال وضعه في قائمة حراس المرمى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير الآن شراء قميص حارس المرمى المطبوع عليه اسم جيرو 9».

حدث غير مسبوق يحدث لأول مرة في كرة القدم بسبب جيرو

لم يكن موقف ميلان هو الأمر الغريب الوحيد بعد الحدث الاستثنائي والليلة التاريخية لـ جيرو، بعدما وجد الأخير نفسه ضمن تشكيل الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024، ولكن في مركز حراسة المرمى.

أول مرة في التاريخ يتم إدراج اسم لاعب، ضمن قائمة الأفضل في الجولة كحارس مرمى، وذلك بعد الأداء القتالي للاعب بعدما استعان به ناديه للدفاع عن عرينه، ليكون في الموعد المناسب.