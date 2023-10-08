سوبر جيرو.. كيف أنقذ لاعب ميلان فريقه بعد طرد حارس المرمى؟ (فيديو)

مفارقة طريفة كان بطلها النجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب إي سي ميلان الإيطالي، بعدما اضطره القدر لحمل قفازات حارس المرمى في مباراة فريقه أمام جنوى في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

جيرو وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد حصول حارس مرمى فريقه مايك ماينان على بطاقة حمراء فى الدقيقة 90+8، ليستعين به مدربه ستيفانو بيولي، كحارس مرمى بعد استنزاف كافة التبديلات المسموح بها خلال اللقاء.

كيف أنقذ جيرو ميلان بعد طرد حارس مرماه أمام جنوي؟

«سوبر جيرو»، هكذا كان اللاعب على موعد مع التألق بين الثلاث خشبات، بعدما تصدى لفرصة خطيرة في الوقت القاتل، كادت تكلف فريقه التعادل في الثواني الأخيرة، ليخرج بـ ميلان منتصرا بهدفٍ نظيف.

«سأحتفظ بهذا القميص، وسأضعه في إطار»، هكذا أعرب النجم الفرنسي عن سعادته بهذه المغامرة، بعدما تقمص دور حارس المرمى لأول مرة في تاريخه، بل وكان له دورا في انتصار فريقه وإنقاذه بعد طرد حارس مرماه.

ماذا قال جيرو بعد تألقه في حراسة مرمى ميلان أمام جنوي؟

ومازح جيرو الجماهير عقب اللقاء، مؤكدا أن ذراعه ألمه بعد التصدي الأخير لأنه لا يملك مهارات حارس المرمى، ولكنه أكد أنه كان عليه رفع رأس فريقه بعد الصفعة التي تلقاها بطرد الحارس الأساسي.

لم يفوت حساب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الحدث الاستثنائي، حيث مازح مهاجم منتخب الديوك، بإدراج صورته كحارس رابع في قائمته في التوقف الدولي القادم.

الانتصار الذي أسهم به جيرو، جعل ميلان يواصل إحكام قبضته على صدارة الدوري الإيطالي للموسم الكروي 2023 - 2024، بعد مرور 8 جولات على الكالتشيو، برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه إنتر ميلان صاحب الوصافة، و4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة.