«السديس» يدشن مبادرات لترسيخ منهج الوسطية واستثمار الإعلام الرقمي

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، عدداً من المبادرات والبرامج النوعية، تضمنت الدورة العلمية الأولى لعام 1445 هجرية، بعنوان «عقيدة أهل السنة والجماعة»، والتي تهدف إلى تأصيل منهج السلف الصالح في العقيدة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الأمة.

ويهدف برنامج «الإقراء والإجازة بحلقات المسجد الحرام» إلى إعداد جيل يحفظ ويتقن كتاب الله تعالى، يقرأه ويقرؤه ويعمل به، بالإضافة إلى برنامج «ختمات الوفود بحلقات المسجد الحرام»، الذي يهدف إلى الريادة في عرض الختمات القرآنية، وإحياء سنة العكوف بالمسجد الحرام.

«السديس»: هدفنا تصحيح صورة الإسلام

وأثنى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على هذه المبادرات النوعية المطورة والحديثة، التي تواكب النهضة التعليمية الدينية بالحرمين الشريفين، ورسالتهما الدينية العالمية، معتبراً أنها تأتي وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لجعل الحرمين الشريفين مُنبثَقاً لتصحيح صورة الإسلام، وإيضاح أصالته وسماحته ووسطية منهجه واعتداله، وأنه دين التعايش والرحمة والإنسانية.

وأشاد رئيس الشؤون الدينية بالمبادرات والبرامج النوعية؛ كونها تمس أعزَّ ما تملكه الأمة، عقيدتها وكتاب ربها، وتنطلق من أطهر البقاع، المسجد الحرام الذي جعله الله هدى للعالمين، وتستهدف ضيوف الرحمن، وزوَّار بيت الله الحرام، والمسلمين في أصقاع الأرض، عبر استثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، ومواقع التواصل الاجتماعي.

البرامج الدينية النوعية ستسهم في رفع الوعي

وأكد أنَّ هذه البرامج الدينية النوعية ستسهم بشكل فعَّال من رفع مستوى الوعي الديني لقاصدي الحرمين الشريفين، ونقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة العربية السعودية، وما تقدِّم من خِدمات جليلة في عمارة الحرمين الشريفين دينيًا وعلميًا، وتهيئتهما إيمانيًا وروحانيًا.

شدد «السديس» على ضرورة إقامة وتفعيل مزيد من المبادرات والبرامج النوعية؛ الشرعية والعلمية، والدعوية والتوعوية، والتوجيهية والإرشادية في الحرمين الشريفين؛ لإثراء تجربة القاصدين دينيًا، ولرفع مستوى الوعي المعرفي لدى ضيوف الرحمن، والقيام بمسؤولية إيصال رسالة الحرمين الدينية عالميًا، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله-، سائلاً الله -عز وجل- أن يبارك في الجهود، وأن يكتب الأجر والمثوبة، والتوفيق والسداد للجميع.