«السديس» في خطبة الجمعة بالحرم المكي: السعودية تفخر بإعزاز القيم الدينية

أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية، وإمام وخطيب المسجد الحرام، أن بلاد الحرمين تفخر بإعزاز القيم الدينية، والأخلاق الإسلامية، وأن الحرمين الشريفين يحظيان بفائق العناية من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-؛ تعزيزًا وتفعيلًا للرسالة الدينية.

«السديس»: رسالتنا العالمية هي تحقيق السلام الإنساني

وتساءل خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الحرام بأنه: «ألم يئنِ الأوان أن نُعلي قيمنا الدينية، وشمائلنا النبوية، لتكن رسالتنا العالمية والحضارية؛ لتحقيق السلام الإنساني، والأمن العالمي، المجرد عن المطامع والدوافع، والمصالح والأغراض المدخولة والمنافع؟».

وبيَّن «السديس»، بأنه: «لن يرسو العالم في مرافئ القيم والأخلاق الفاضلة، إلا بدحر الانحطاط الخُلقي، والتصدي للسقوط القيمي، لاسيما في زمن التحولات والمتغيرات، والأزمات والتحديات، خاصة عبر المواقع والقنوات والشبكات، فقد كثر المحتوى المخالفُ للقيم الدينية، والأعراف السَّوية، والفطر النقية، لا بد أن يكون الانتصار للقيم طيَّ الأفكار والأرواح».

وأرشد المسلمين ناصحًا بقوله: «واجهوا تحديات عصركم بالعناية بوعيكم الديني الوسطي، فرسولنا الكريم جاء بمكارم الأخلاق وأحسن الفضائل، وقيمنا الدينية وأخلاقنا المحمدية جوهر ديننا وأساسه، داعيًا الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها من كل أذى ومكروه».