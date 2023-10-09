البنك الزراعي يكشف تفاصيل قرض مبادرة باب رزق

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل مبادرة باب رزق، موضحا أنها تمنح المواطنين قرضا من 2000 لـ10 ألف جنيه، يسدد من شهرين لـ12 شهرا، بحسب إمكانية وقدرة العميل ورغبته في طريقة السداد.

المبادرة تمنح الشمول المالي فرصة للانتشار

أضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تمنح الشمول المالي فرصة للانتشار مع خلق فرص عمل للمواطنين، مع تخفيف عبء التوظيف عن كاهل الدولة.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن التقدم للفروع بالقرى التي وصل عددها إلى 1400 فرع، بالرقم القومي فقط، ويحصل على القرض المناسب له، ويتمثل الحد الأدنى في حجم التمويل 2000 جنيه، أما الحد الأقصى 10000 جنيه، وتكون الحد الأدنى في مدة التمويل 6 أشهر، والأقصى 12 شهرا.

هناك مبادرات بشأن التخفيف عن المتعثرين في سداد القروض

واستكمل رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: «هناك مبادرات بشأن التخفيف عن المتعثرين في سداد القروض، وهذا الأمر يخص القطاع المصرفي وريادة الأعمال، ونسب التعثر بدأت تقل وفق توجيهات البنك المركزي، وعدد العملاء زاد خلال الـ3 سنوات الماضية، ووصلت المحفظة الخاصة بالعملاء في البنك الزراعي، لـ72 مليار جنيه، و170 مليار جنيه في محفظة الودائع، مع زيادة عدد العملاء الشهر الماضي، بواقع 12 ألف عميل الشهر الماضي».