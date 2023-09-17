التفاصيل الكاملة لمبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية ديون المتعثرين

يستفيد آلاف العملاء من مبادرة البنك الزراعي المصري، المملوك للدولة، لإسقاط وتسوية ديون المتعثرين في عام 2021، بإجمالي أكثر من 10 مليارات جنيه.

وتشمل مبادرة البنك الزراعي المصري تسوية ديون المتعثرين من يناير 2021 حتى ديسمبر 2021، بإسقاط كامل لديون العملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، بالإضافة إلى إسقاط 50% من أصل المديونية للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

مبادرة البنك الزراعي المصري

واستفاد من مبادرة البنك الزراعي المصري نحو 328 ألف عميل، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة، في إطار هذه المبادرة، حوالي 382 مليون جنيه، من عدد 6074 عميلاً.

وفي ديسمبر 2021، تم إطلاق مبادرة ثانية، تتضمن تسوية إجمالي مديونيات تبلغ 836 مليون جنيه، لعدد 8448 عميلاً، إذ وصل إجمالى المبالغ المسددة إلى 369 مليون جنيه.

تصحيح أوضاع مئات الآلاف من صغار المزارعين

وتستهدف هذه المبادرات تصحيح أوضاع مئات الآلاف من صغار المزارعين والعملاء المتعثرين، من أجل تمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، بما يُسهم فى توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل، ورفع مستوى معيشة الملايين من صغار المزارعين وأسرهم في جميع أنحاء مصر.