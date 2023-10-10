إنجازات 10 أعوام.. توسعة الطريق الدولي الساحلي تخدم عدة محافظات

كشف المهندس السيد عبد المجيد، مدير عام فرع هيئة الطرق في كفر الشيخ، أن توسعة الطريق الدولي الساحلي المار من كفر الشيخ، وإنشاء عدد من الكباري الضخمة أعلاه، إنجاز لم يحدث إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدى إلى تسهيل حركة البضائع بين محافظات مصر.

تنشيط حركة السياحة بالساحل الشمالي

وأوضح المهندس «عبد المجيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الاهتمام بالطريق الدولي الساحلي الواقع على مياه البحر الأبيض المتوسط في كفر الشيخ، وعدد من المحافظات، خلق حالة كبيرة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والعالمية، في قرى ومنتجعات ومدن السواحل الشمالية للبلاد، موضحا أن هذا الطريق كان حلما كبيرا وأصبح واقعا ملموسا في عهد الرئيس السيسي.

توسعة قطاعات بالطريق الساحلي

وأشار أيضا إلى أن الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ، بطول 118 كيلو مترا، شهد توسعة شاملة، وتعريض حاراته لأكثر من 60 مترا، علاوة على أن تكلفة التطوير والتوسعة للطريق الساحلي بالمحافظة، تخطت حاجز الـ220 مليون جنيه، بما يخدم المارة من جميع محافظات مصر، وهو ما يعد أطول مسافة للتطوير من أمام سواحل كفر الشيخ.