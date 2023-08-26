كل ما تود معرفته عن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في الدقهلية

خطة واضحة وضعتها وزارة النقل، لتطوير الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة الدقهلية، في إطار استراتيجيتها للاهتمام بملف الطرق والكباري، وتقليل الحوادث بقدر الإمكان، لخلق بيئة استثمارية جذابة وربط المحافظات بعضها البعض.

تطوير الطريق الدولي الساحلي

حددت وزارة النقل في تقرير لها، التفاصيل الكاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة الدقهلية وهي كالآتي:

- إنشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات.

- يشتمل طريق الشاحنات الخرساني طريق رئيسي أسفلتي و3 حارات شاحنات.

- رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال. السوداء بطول 84 كيلومترًا.

- يتكلف الرصف الخرساني 9.6 مليار جنيه.

- إنشاء كوبري أعلى تقاطع طريق «المنصورة - دمياط الغربي - خط سكة حديد طنطا - دمياط».

- يتكلف إنشاء الكوبري 420 مليون جنيه.

- يتم إنشاء 3 كباري مشاه على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين.

- الكباري يتمّ إنشاؤها أمام جامعة الدلتا والمنصورة الدولية والمنصورة الأهلية.

- تدرس وزارة النقل تقليص المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصة إلى أقل حد.

- تعمل الوزارة على استكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

خبير يعلق على المشروع

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، على مشروعات وزارة النقل في تطوير الطريق الدولي الساحلي، قائلاً: «إن تطوير الطريق من المقرر أن يخلق نوعاً مختلفاً من الاستثمار لدوره في تيسير حركة المواطنين إلى العديد من المناطق بسهولة».

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنَّ إنشاء كباري تمر بالجامعات الكائنة بالمحافظة يدل على خطة الدولة في تحقيق تنمية شاملة في المحافظة سواء في التعليم أو الطرق والكباري، موضحاً أنَّ البنية التحتية من الطرق والكباري تدل على ثقافة وحضارة الدولة.