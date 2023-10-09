وزير الصحة: مصر أول دولة تحتفل بالمستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، نحتفل اليوم بأننا أول دولة في العالم تصل للمستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي، وهي شهادة على قدراتنا وصمودنا في القضاء على الفيروس، لافتا إلى أن الجذور المصرية تمتد لماضٍ عريق.

احتفالية تسليم الشهادة الذهبية لمصر

وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته في احتفالية تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس سي، أن هناك الكثيرين لهم فضل المشاركة في تحقيق النجاح الحالي الذي نحتفل به، ونتشارك اليوم قصة نجاح في تحسين الصحة والحياة للجميع، لافتا إلى أن الحضارة المصرية قدمت مبادئ السعي وراء المعرفة وترك المصريين القدماء ما يثبت نجاحهم في الطب، ويعتقد أن الطب نشأ مع الحضارة الفرعونية.

الشهادة وثيقة تاريخية تضاف لتاريخنا العظيم

وأشار وزير الصحة إلى أن الشهادة تعد وثيقة تاريخية تضاف لتاريخنا العظيم، مصر صنعت التاريخ مرة أخرى وكان هذا الإنجاز مدفوعا بالروح والعمل بقيادة حكيمة، موضحا أن الشعب المصري عانى كثيرا من الفيروس وفي 2008 تبين أن 10% من الشعب وصل عددهم إلى 5 ملايين مواطن كانوا مصابين، ولم تقف الدولة مكتوفة الأيدي بالرغم من ندرة وسائل العلاج فعملت على مكافحة العدوى في المؤسسات وتوحيد الجهود لمواجهة المرض.