وزير الصحة يطلق حملة للانتهاء من قوائم الانتظار بالغربية خلال 3 أسابيع

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة للانتهاء من قوائم الانتظار بالغربية خلال 3 أسابيع، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمد العمل بمبادرة «100 يوم صحة» لمدة 100 يوم إضافية، وسيتم تركيز العمل في محافظة الغربية على إنهاء قوائم الانتظار خلال 3 أسابيع فقط، حيث رصدت غرفة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، زيادة في معدلات انتظار بعض التخصصات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيا، عقده بديوان عام محافظة الغربية، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقب ختام جولته لتفقد المنشآت الصحية، ومتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

العمل بشكل مكثف

وأضاف وزير الصحة أنه سيتم العمل بشكل مكثف، كما حدث في محافظتي قنا، ومطروح، وشمال سيناء، لتقليل فترات الانتظار، مشيدا بدور الدكتور طارق رحمي في دعم المبادرة بتوفير الطواقم الطبية المتخصصة، من خلال مستشفيات الوزارة، والمستشفيات الجامعة، لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة وإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة.

وفي السياق ذاته، توجه الوزير بالشكر لمؤسسات المجتمع المدني، على دعمها لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ودعم كافة المبادرات الرئاسية، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على جهودهم الحثيثة لإنجاح المبادرات الرئاسية.

وأشاد الوزير بالخدمات المقدمة بوحدة صحة «بنا أبوصير» وعملها على مدار الـ24 ساعة لتقديم خدمات الطوارئ للمواطنين.

كما أشاد بخدمات القوافل الطبية، ومستشفيات رمد المحلة، وكبد المحلة، وقلب المحلة، لافتا إلى الاتفاق مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على رفع العبء عن مستشفى المحلة العام من خلال إعادة توزيع الحالات في بعض التخصصات على مستشفيات أخرى.

تغيير الخريطة الصحية

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنه فور الانتهاء من إنشاء مستشفى طنطا العام، خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق معدلات إنجاز عالية في مستشفى السنطة، ستتغير الخريطة الصحية بشكل كبير، فضلا عن أن مستشفى أورام طنطا الجديد سيتمكن من خدمة قطاع كبير من المواطنين في الغربية، والمحافظات المجاورة.