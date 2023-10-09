وزير الصحة: العقول المصرية أسست استراتيجية موحدة لمواجهة الأوبئة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن العقول المصرية أسست استراتيجية موحدة لمواجهة الأوبئة، ونجحت مصر في إنشاء شبكة من مركز العلاج وصلت إلى 170 مركزا مجهزا على مستوى عالٍ، بالإضافة لتجهيز خطوط العلاج بشكل واضح.

وأوضح عبدالغفار خلال كلمته في احتفالية تسليم شهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس سي، أن الإرداة المصرية لم تتأثر بالرغم من الظروف العالمية، بل أن الدولة المصرية وجهت 6 محاور رئيسية لمواجهة الفيروس، منها تقوية نظم الترصد ومأمونية الدم ودعم جهود وسياسات مكافحة العدوى، ورفع الوعي المجتمعي والصحي، وتكثيف جهود علاج الفيروسات والأمراض الناتجة عنها.

وأشار إلى أنه في 2016 اعتمدت الجمعية العالمية للصحة استراتيجية القطاع الصحي العالمية لمكافحة التهاب الكبد الوبائي، ودعت الدول للقضاء على الوباء بحلول 2030، موضحا أن هناك نقلة وعية في العلاج من خلال توطين صناعة الأدوية، ومكن ذلك مصر من توفير ملايين الجرعات للمصابين والتوسع في توفير فرص العلاج.