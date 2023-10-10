هزة أرضية تضرب إسبانيا بقوة 2.4 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، إسبانيا، على عمق 4 كيلومترات، وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عبر موقعه الإلكتروني، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت إسبانيا، وقعت على مسافة 16 كيلومترا جوب شرق بالديبيناياس بمقاطعة سيوداد ريال وسط البلاد.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت إسبانيا على مسافة 108 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة خيان جنوب إسبانيا.