عاجل.. تفاصيل إيقاف 5 حكام في الدوري.. جمال الغندور يكشف مفاجأة

قال جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام الأسبق، إن مستوى التحكيم في تراجع كبير منذ أن تولى بيريرا رئاسة لجنة الحكام، وهذا واضح للجميع وخاصة مع بداية الموسم الحالي.

لجنة الحكام في الأيام الماضية عاقبت 5 حكام بالإيقاف

وأضاف " الغندور" في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 1:" لجنة الحكام في الأيام الماضية عاقبت 5 حكام بالإيقاف، بسبب أخطائهم التحكيمية في مسابقة الدوري الممتاز بعد أول ثلاث جولات من البطولة، وهو رقم كبير بعد لعب ثلاث جولات فقط أي 27 مباراة في الدوري، وهو رقم لم يحدث من قبل.

لابد من وقفه مع التحكيم في الفترة الحالية

وأكمل الحكم الدولي السابق:"لابد من وقفه مع التحكيم في الفترة الحالية، في ظل الجدل المتواجد حاليًا بعد مرور ثلاث جولات فقط".

وأتم الغندور تصريحاته قائلاً: "فترة تولي عصام عبد الفتاح لجنة الحكام كانت أفضل بكثير من الفترة الحالية لبيريرا".