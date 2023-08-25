رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هالة صدقي تفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة للدراما

كتب:

أحمد شوقي
12:38 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
النجمة هالة صدقى

النجمة هالة صدقى

حصلت النجمة هالة صدقي عن دور «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة» جائزة لجنة التحكيم الخاصة في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.

اقرأ المزيد:

هالة صدقي: «كنت متضايقة من دور صفصف في البداية»

هالة صدقي: «بكيت من رد فعل أحد كبار الصحفيين على شخصية صفصف»

هالة صدقي في ندوة «الوطن»: «صفصف» أبكتني.. ومكالمة محمد صلاح «خضتني».. ومحمد رمضان قدوة للشباب واستفدت من جمهوره

هالة صدقي عن سر حب الجمهور لـ«صفصف»: نموذج للمرأة المصرية
بقلم أحمد شوقي