هالة صدقي تفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة للدراما

حصلت النجمة هالة صدقي عن دور «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة» جائزة لجنة التحكيم الخاصة في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي.