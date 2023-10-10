البرلمان العربي يدعو إلى اجتماع للجنة فلسطين الخميس المقبل

يعقد البرلمان العربي اجتماعًا هامًا للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بمقره في القاهرة لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، وذلك حسب بيان أصدرَه قبل قليل.

التصعيد الإسرائيلي

وسبق أن حذر البرلمان العربي مرارًا وتكرارًا من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن انفجار الأوضاع بالشكل الحالي في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني.