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البرلمان العربي يدعو إلى اجتماع للجنة فلسطين الخميس المقبل

كتب:

أحمد عادل موسى
09:04 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
البرلمان العربي

البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي اجتماعًا هامًا للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بمقره في القاهرة لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، وذلك حسب بيان أصدرَه قبل قليل.

التصعيد الإسرائيلي

وسبق أن حذر البرلمان العربي مرارًا وتكرارًا من خطورة التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن انفجار الأوضاع بالشكل الحالي في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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