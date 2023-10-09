«فتوح» ورئيس البرلمان العربي يناقشان تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة

ناقش رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ورئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الاثنين، تطورات العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

أخر تطورات العدوان على غزة

وأطلع فتوح رئيس البرلمان العربي على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي والمجازر التي تقترفها قوات الاحتلال، والتي أفضت إلى مئات الشهداء والجرحى، محملًا الحكومة اليمينة الإسرائيلية مسؤولة جر المنطقة إلى ساحة حرب.

وأوضح فتوح أهمية عقد اجتماع مشترك للبرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لمناقشة سبل ممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية للجم آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي.

ارتفاع عدد شهداء اعتداء قوات الاحتلال على غزة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوات قوات الاحتلال على قطاعي غزة والضفة لنحو 376 شهيدًا ونحو 2900 مصاب، من بينهم أطفال.