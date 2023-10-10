نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل ارتكبت 9 آلاف جريمة ضد شعبنا منذ 2012

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إنّ نقابة الصحفيين تدين ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف «أبو بكر» في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 آلاف جريمة واعتداء بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 2012، مشيرا إلى أن الصحفيين الفلسطينيون، أكثر إصرارا على نقل الحقيقة مهما تعرضوا لانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نقيب الصحفيين، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف ممنهج وجرائم حرب في فلسطين.