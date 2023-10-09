«القاهرة الإخبارية» تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة أطقم القناة في غزة

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلامة أطقمها العاملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

اضطرت لإخلاء مكتبها

وقالت القناة إن الأطقم العاملة هناك لمتابعة التصعيد الأخير في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، اضطرت لإخلاء مكتبها وقطع البث بناء على تحذيرات من قوات الاحتلال بضرورة إخلاء المبنى بالكامل، تمهيدا لقصفه.

العمل تحت القصف المستمر

وتفرض الظروف على طاقم «القاهرة الإخبارية» العمل تحت القصف المستمر لنقل الحقيقة للمشاهدين في أنحاء العالم، وتضع القناة سلامة جميع العاملين فيها في المقام الأول.