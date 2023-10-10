رئيس أكاديمية الشرطة يحيي الرئيس السيسي: نحتفل بانضمام جنود جدد لحماية أمن مصر

وجه اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «مرحبا بالرئيس السيسي في هذه المناسبة المضيئة التي تفيض بمشاعر وطنية لتشهد تخريج فتية أشداء، فما أشبه اليوم بالبارحة، فالأمس الرقيب كنا هنا بأرض العروض بأكاديمية الشرطة لاستقبال صفوة من أبناء مصر وسط جموع من الآباء والأمهات الذين استأمنوا الوطن على فلذات أكبادهم».

وأضاف «أبو المكارم»، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة: «جموع تزهو بالفخر والعزة للالتحاق بهذا الصرح الأمني العريق لدعم أمن مصر، واليوم وفي الأرض ذاتها يتجدد الموعد بفرحة طال انتظارها، وصبرا طالت لياليه وتقديرًا وعرفانا لزعيم شارك أبنائهم يوم تخرجهم وانضمامهم جندًا لحماية أمن مصر».