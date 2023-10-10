الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة (بث مباشر) كتب: شريف سليمان 10:00 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن»، «بث مباشر» لحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: السيسي يصل إلى أكاديمية الشرطة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بعد قليل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب مصر أكتوبر «مدبولي»: الرئيس السيسي أطلق مبادرة 100 مليون صحة وأصبحت حديث العالم الرئيس السيسي ونظيره التركي يبحثان جهود احتواء التصعيد بين فلسطين وإسرائيل وزير الصحة: الرئيس السيسي دعم جهود الصحة واعتبر القضاء على فيروس سي أهم أولوياته السيسي بقلم شريف سليمان