رئيس أكاديمية الشرطة: خطة تدريبية لطالبات التربية الرياضية لإعدادهن للعمل

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إنَّه استكمالًا لمسيرة الأكاديمية بتحديث وتطوير برامجها بهدف الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة والتي كان آخرها إنشاء مجمع التدريب التكتيكي بالكلية العام الماضي، فقد شهد هذا العام إنجازًا جديدًا تمثل في افتتاح مجمع ميادين التدريب الفني الأمني بهدف ربط بين الجوانب الشرطية النظرية والجوانب العملية والتطبيقية بما ينعكس إيجابًا على تنمية المهارات الفنية والقدرات الشخصية لطلبة الكلية قبل تخرجهم لتولي المهم المنوط بها وأدائها بمهارة وإتقان.

وأضاف «أبو المكارم»، خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة أنَّه «استقاءً مع ما اتخذته وزارة الداخلية من خبرات لتعزيز دور العنصر النسائي في دعم منظومة الأمن جانبًا إلى جنب مع أقرانهم من رجال الشرطة، فوضعت الأكاديمية خطة تدريبية مستحدثة للطالبات الحاصلات على شهادات الليسانس في الحقوق والبكالوريس في التربية الرياضية لإعدادهن للعمل في بعض المجالات الشرطية التي تتطلب طبيعية العمل بها إعدادا خاصا حيث تم إلحاقهن ببرامج للتدريب على آليات فحص وكشف عمليات التزوير وثائق السفر والمستندات وكذا مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية والدولية».