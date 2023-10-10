طلاب «الشرطة» يقدمون سقطات هوائية عالية الخطورة أمام الرئيس السيسي

شاركت عناصر من طلاب أكاديمية الشرطة في عروض السقطات الهوائية عالية الخطورة من أعلى المدرعات، أمام الرئيس السيسي، إذ تشهد أكاديمية الشرطة حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب.

اقتحام مبنى سكني من 3 طوابق

واستعرض طلبة كلية الشرطة أمام الرئيس جانبا من عروض الفنون القتالية بإتقان، وقدمت طالبات الأكاديمية بيانا علميا لاقتحام مبنى سكني من 3 طوابق.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنّها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.

أكاديمية الشرطة صاحبة الريادة والمكانة

كما تعد من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.