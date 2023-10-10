خريجات كلية الشرطة يشاركن في عروض حفل التخرج أمام الرئيس السيسي

شاركت عناصر الشرطة النسائية في عروض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تشهد أكاديمية الشرطة حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنّها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل، يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلا ومعيارا وتحديا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة في العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقي بالعملية التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها في المستوى العلمي والمعرفي والمهاري والبدني.